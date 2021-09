La pasta fatta a mano e la tarantella montemaranese s’insegnano on line a “Made in Irpinia

26 Visite

La pasta fatta a mano e la tarantella s’insegnano on line a “Made in Irpinia”. Ultimo appuntamento del programma di eventi dedicato alla valorizzazione della cultura popolare promosso dalla Scuola di Tarantella Montemaranese con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, che ha fatto tappa in vari comuni dell’Irpinia.

Domani, martedì 7 settembre, “L’Irpinia delle tradizioni”: alle ore 19 il laboratorio sulla maccaronara e alle ore 21 il laboratorio di danza sulla tarantella di Montemarano. Entrambi saranno trasmessi via Zoom e tradotti in lingua inglese.













