Marano, si discute oggi al Tar del Lazio il ricorso contro lo scioglimento del Comune per camorra

Si discuterà domani il ricorso contro lo scioglimento per camorra del Comune di Marano. Saranno i giudici del Tar del Lazio ad esprimersi sul ricorso formulato dall’ex sindaco Rodolfo Visconti e dai suoi ex collaboratori. E’ probabile che il Tar si pronunci non prima di un paio di giorni o che possa rinviare ai prossimi mesi la decisione nel merito. Il ricorso è stato presentato lo scorso 11 agosto.

Nell’atto inviato al Tar, composto da 32 pagine, i ricorrenti sostengono di “non esser mai stati convocati in audizione dalla commissione ispettiva inviata dalla prefettura” e di non aver potuto, pertanto, fornire (ma non era un obbligo per gli ispettori) i necessari chiarimenti sulle vicende amministrative prese in esame. Visconti e i suoi ex collaboratori fanno riferimento inoltre a una imponente mole di provvedimenti adottati sul fronte del ripristino delle condizioni di legalità nel territorio di Marano. In un altro passaggio, invece, viene tirato in ballo il deputato Andrea Caso, componente della commissione nazionale antimafia, che avrebbe – secondo i ricorrenti – in qualche modo spinto affinché l’Ente fosse sciolto. L’avvocatura dello Stato ha presentato una memoria e allegato la relazione in cui sono evidenziati gli elementi di contiguità tra l’ex giunta e gli uffici comunali con ambienti della criminalità organizzata. Ci sarebbe anche un profilo di illegittimità del ricorso, ma non sappiamo se gli avvocati del Viminale se ne siano accorti.













