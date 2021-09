Napoli al voto. Ecco i candidati presidenti sovranisti, e anti-Maresca, sulle Municipalità. Prefettura permettendo

161 Visite

Napoli, 5 settembre– Il centrodestra, a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca, va disunito sulle Municipalità. Mentre Forza Italia sosterrà i candidati presidente concordati con il magistrato anticamorra, le liste di Lega e FdI correranno in coalizione da sole per la presidenza dei parlamentini di Napoli. Sarà, dunque, derby tra i civici-moderati-forzisti di Maresca e i cosiddetti sovranisti, in queste ore alle prese con il ritardo della consegna delle liste e la rissa tra i due dirigenti di Fdi. Trattasi di Marco Nonno, consigliere regionale, e Pietro Diodato, candidato al consiglio comunale in origine con Fdi per poi entrare, dopo la rissa, nella lista civica Catello Maresca. Il partito della Meloni non ha diramato nemmeno una nota stampa su una vicenda incresciosa riportata anche dai quotidiani nazionali. Se non dovessero essere accertati i problemi e i ritardi nella presentazione delle liste, i candidati a presidente di Municipalità di Prima Napoli (lista della Lega) e Fratelli d’Italia dovrebbero essere: Attilio Borricelli sulla Prima, Nada Salineri alla seconda, Antonino Scalesse sulla Terza, Giuseppe Basile sulla Quarta, Emanuele Papa alla Quinta, Sabino De Micco alla Sesta, Dario Renzullo alla Settima, Umberto Esposito all’Ottava, Valerio Petra alla Nona, Pino Di Guida alla Decima. Una rottura, quella sulle Municipalità, che potrebbe avere riverberi sul voto al Comune, indebolendo al primo turno Maresca a favore del candidato sindaco del centrosinistra Gaetano Manfredi. Il quale, con lo scenario elettorale venutosi a creare grazie alla spaccatura della coalizione di Maresca, si appresta a fare en plein di vittorie su tutte le 10 municipalità.













