Italia-Svizzera 0-0, altro pareggio per l’Italia post Europeo

Dopo quello contro la Bulgaria arriva un nuovo pareggio per l’Italia, che resta prima nel gruppo C di qualificazioni Mondiali ma con due partite in più e 4 punti di vantaggio sulla Svizzera. Tante occasioni per gli azzurri e un rigore sbagliato da Jorginho nella ripresa. Prossima sfida contro la Lituania l’8 settembre. Intanto è record storico di imbattibilità eguagliato per la Nazionale: 36 partite senza ko come solo il Brasile 1993-1996.’)

ITALIA-SVIZZERA 0-0 ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (90′ Pessina), Jorginho, Locatelli (77′ Verratti); Berardi (59′ Chiesa), Immobile (59′ Zaniolo), Insigne (90′ Raspadori). All. Mancini SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (63′ Garcia); Aebischer, F. Frei, Sow (63′ Zakaria); Steffen (71′ Fassnacht), Zuber (63′ Vargas); Seferovic (85′ Zeqiri). All. Yakin Ammoniti: Sow (S), Chiellini (I), Aebischer (S), Elvedi (S), F. Frei (S) Note: al 53′ rigore sbagliato da Jorginho (I)













