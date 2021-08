La proposta dell’assessore D’Amato: “I no vax si paghino da soli il ricovero”

97 Visite

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato è per la linea dura. E se ieri aveva parlato di “traditori nella battaglia contro il Covid”, oggi rilancia la proposta che i no vax si paghino da soli il ricovero in caso di contrazione del virus. “I ‘no vax’ che contraggono il Covid e finiscono nelle terapie intensive degli ospedali del Lazio

dovranno pagare i ricoveri – ha dichiarato in un’intervista al Messaggero oggi in edicola – Perché queste persone che rifiutano la vaccinazione, mettendo a rischio la libertà altrui,

devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni“.

“Ci stiamo lavorando“, chiarisce D’Amato, spiegando che gli uffici della Regione Lazio stanno capendo come tradurre fattivamente quella che al momento è solo una minaccia, ma l’assessore si dice “pronto ad andare avanti“. Ma quanto costa un ricovero in terapia intensiva? Presto detto: “Giornalmente ogni ricovero in Terapia intensiva costa circa 1.500 euro, per degenze medie non inferiori ai 17 giorni“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS