Il rettore dell’Università di Trieste chiede il Green Pass anche per gli esami online

A partire dal prossimo ottobre gli studenti dell’Università di Trieste dovranno esibire il Green Pass per sostenere gli esami, anche quelli a distanza. L’Ateneo torna in presenza e ai non vaccinati non viene data la possibilità di seguire lezioni e sostenere prove da casa: potrà farlo solo chi è costretto dalle norma anti Covid.

All’Università di Trieste l’obbligo di green pass è collegato allo status di studente: chi non ne è in possesso non può di fatto frequentare l’ateneo. La decisione è stata oggetto di critiche, alle quali, sulle pagine del Corriere, ha risposto il rettore Roberto Di Lenarda, un medico.

“Noi non possiamo far finta che non esista l’obbligo per gli studenti universitari di avere il green pass: l’obbligo serve per spingere gli studenti a vaccinarsi, non per garantire ai no vax di stare a casa e fare gli esami a distanza, che sappiamo, ci hanno salvato lo scorso anno ma non sono la stessa cosa degli esami in presenza. Sarebbe stato più facile abolirli del tutto, li abbiamo mantenuti, ma soltanto per chi veramente non può venire in Ateneo”













