Realizzazione dei murales a Calvizzano: pubblicati gli avvisi pubblici

Abbiamo pubblicato quest’oggi due avvisi importantissimi che ci consentiranno di realizzare i murales a Calvizzano. Attraverso una delle due manifestazioni di interesse chiediamo a voi cittadini di mettere a disposizione del Comune delle pareti su cui poter realizzare queste opere di Street Art che renderanno il nostro paese più bello, attrattivo e caratteristico. Vi invito a farlo, sarebbe un bellissimo gesto di altruismo nei confronti della comunità e dimostrerebbe un grandissimo senso di appartenenza. Non solo, in questo modo, le pareti con i murales acquisteranno un valore economico maggiore. Allo stesso tempo, con l’altro avviso pubblico, vogliamo individuare degli artisti specializzati nel settore che realizzino fattivamente le opere e sappiamo bene che ne sono tantissimi a Calvizzano. I murales serviranno a dare un’identità al nostro territorio, questa è la nostra intenzione e ci stiamo impegnando per farlo, ci riusciremo. Sono contento che dalle nostre parti, finalmente, si respira un’aria nuova, tanti di voi mi scrivete per presentarmi le vostre idee, sono contento soprattutto quando mi incontrate e sottoponete alla mia attenzione le vostre proposte volte a migliorare il paese. È una bella soddisfazione, solo con un grande coinvolgimento che parta dal basso saremo in grado di trasformare questo Comune. Stiamo lavorando per voi e lo faremo sempre con il vostro supporto e la vostra collaborazione. Anche chi critica, anche chi commenta spesso in maniera negativa ci aiuti, collabori, metteteci lo stesso impegno e la stessa energia che utilizzate quando disprezzate il nostro lavoro. Questo paese lo cambieremo, lo miglioreremo, passo dopo passo, con voi al nostro fianco. In virtu’ di questo, abbiamo in mente di organizzare il 14 di settembre un incontro con tutte le parti sociali, con il mondo dell’associazionismo, con la dirigente scolastica dei plessi del territorio, con la chiesa e con i partiti politici, per delineare insieme un piano volto allo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro paese. (Nel rispetto delle norme anti – Covid). Chi è interessato a partecipare invii un messaggio su Whatsapp al numero della mia pagina.













