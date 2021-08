Della Ragione: “Oggi pulizia delle acque di Bacoli con lo spazzamare”

233 Visite

Oggi abbiamo iniziato la pulizia delle acque di Bacoli con lo spazzamare. È la prima volta che accade. Ed è stato emozionante. A guidare il catamarano, tanti bambini in canoa. Perché fin da piccoli devono imparare a difendere l’ambiente. Vogliamo che il nostro mare sia sempre più bello, sempre più limpido. Siamo stati a Marina Grande, al Poggio, allo Schiacchetiello, a Pennata, a Miseno. In contemporanea, sulle spiagge, gli operatori della Flegrea Lavoro rimuovevano tanti rifiuti. Per contestare gli incivili, sempre. E continueremo lungo tutte le coste della città. Ringrazio i giovani del Canoa Club Napoli. Ringrazio l’associazione Hester. Abbiamo ancora tantissimo da fare. Insieme, possiamo fare sempre di più. E sempre meglio. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS