Trasporti, Nappi (Prima Napoli): “Ma quale salvataggio EaV, il bilancio è in perdita. E per nascondere lo spreco di denaro De Luca inaugura stagione delle fusioni”

141 Visite

“Bisogna proprio riconoscerglielo: De Luca ha davvero coraggio nel raccontare balle. È capace di spacciare come successi anche le più sonanti sconfitte. Parla di salvataggio di EaV, ma si guarda bene dal dire che il bilancio dell’Ente autonomo Volturno di fatto è già in perdita, dopo aver sprecato i soldi del finanziamento del Governo. Piuttosto, l’estate del 2021 sarà ricordata a lungo come uno dei periodi più neri per il tpl in Campania, in particolare con la Circum (la peggiore tratta ferroviaria d’Italia) che si è distinta, davanti a decine di migliaia di pendolari e turisti, per la gravità e la reiterazione dei disservizi e l’approssimazione della governance aziendale. Né, certo, merita apprezzamento il tentativo di De Luca e dei suoi di mischiare le carte e i conti, inaugurando la stagione delle fusioni societarie. Sono trucchetti antichi, già sperimentati ai tempi di Bassolino, che servono solo ad allargare la fossa dei debiti pubblici. Insomma, mentre proclama efficienza, De Luca in realtà è all’opera per emulare De Magistris in incompetenza e sprechi”. Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS