Marano, la voce del cittadino: “Allarme impazzito in piena notte suona per ore”

Allarme impazzito sveglia un intero quartiere. E’ accaduto ieri notte, a Marano: probabilmente a causa di un’anomalia del dispositivo, l’allarme di un appartamento ha iniziato a suonare da solo. In casa non c’era nessuno che potesse disattivarlo: quella sera i proprietari non erano in città ma fuori per le vacanze o per un week end d’agosto tutto estivo. La sirena ha suonato all’impazzata, destando tutto il vicinato, visto anche il caldo che costringe molti a dormire con le finestre aperte. “Vi sembra normale, se ne vanno in vacanza e gli antifurti suonano a tutte le ore. Mia moglie dopo notti insonni dovuti ad una terapia in seguito ad una neoplasma, non si sa come aveva chiuso gli occhi, improvvisamente è saltata dal sonno!“. Questo è lo sfogo di Cristian, cittadino di Marano, che non ha perso l’occasione per denunciare sui social quanto avvenuto.













