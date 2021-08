Bacoli, Il Pappice: “Traffico estivo, bugie in diretta tg”

– Navette: il 12 agosto Sindaco scrive che 5.000 persone le hanno prese. Il 22 luglio erano 4.000. Una media – in quasi un mese – di 166 persone al giorno. Chiunque conosca questo servizio – 3.080 euro di soldi pubblici la settimana (determina n. 545 del 21 maggio) – sa quando siano infondate queste cifre !

– Parcheggio a Cuma: trasformato – “abusivamente” cioè senza permessi – con un’ordinanza del Sindaco – n. 75 del 21 luglio – da area per i mezzi della Protezione Civile in parcheggio auto senza servizi – igienici, antincendio – senza vasche, senza pavimentazione a norma ;

– Pedonalizzazione di Baia: misura giusta – unita all’apertura di un limitrofo parcheggio – ma ancora incompleta perché il molo è sprovvisto di decoro, di servizi, di regole chiare per il carico merci ed in assenza di eventi, la banchina è un deserto ;

