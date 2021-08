Marano-San Rocco, pirata della strada investe un cane e fugge via

171 Visite

Sono sempre troppi i casi di animali investiti da automobilisti che sfrecciano sulle strade di Marano. Ad essere investito da un pirata della strada è stato un tenero cane. Doveva andare molto veloce l’automobilista che questa mattina non si è accorto del povero cane sulla strada. L’amico a quattro zampe è stato investito dall’auto anche se, per fortuna, non è rimasto vittima dell’incidente. L’episodio è stato denunciato sui social. Ecco il post di Angelique: “Questa mattina, intorno alle 8, ho assistito ad una scena orribile: un pirata della strada ha investito un cane di taglia piccola che attraversava via San Rocco, non ricordo con precisione il punto esatto della strada perché ero (anzi sono) alquanto scioccata. Il cagnolino credo sia riuscito a scappare dopo qualche capriola. Ho provato a cercarlo ma non sono riuscita né a bloccarlo, np a prendere il numero di targa. Chiunque sapesse dell’accaduto e chiunque avesse trovato un cagnolino ferito, può rendermelo noto. Al rientro da lavoro ho cominciato nuovamente a cercarlo e ho chiesto aiuto ad un paio di negozianti se avessero le telecamere si strada ma purtroppo non ne sono provvisti. Chiedo la gentilezza di informarmi su eventuali novità perché da stamattina non riesco a pensare ad altro. Grazie”.













