Gommone in avaria ad Ischia, Guardia costiera salva una famiglia di 5 persone

Paura ad Ischia per una famiglia di 5 persone a bordo di un gommone in avaria. A bardo vi erano anche due bambini. Tempestivo è stato l’intervento della Guarda Costiera, che ha subito messo in salvo i passaggieri. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, in prossimità della baia della Scannella. L’allarme è stato lanciato dai cinque appena il natante, in avaria, ha iniziato ad essere spinto dalla corrente verso gli scogli. Il battello GC 07 della Guardia Costiera è subito salito a bordo per verificare le condizioni dei passeggeri. La situazione di pericolo non ha reso possibili le operazioni atte ad individuare la causa dell’avaria. Pertanto, è stato deciso in primis si trainare il gommone in zona sicurezza e, poi, nel porto di Sant’Angelo, più vicino al luogo dell’episodio.













