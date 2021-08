Giugliano, Pirozzi: “Sversamenti abusivi, beccato un veicolo carico di rifiuti”

155 Visite

Fermato, denunciato e tutto sequestrato. Nessun trionfalismo. Stiamo facendo il nostro lavoro, finalmente a Giugliano c’è un’amministrazione che produce fatti sull’emergenza ambientale e non parole. So bene che da soli non possiamo vincere questa sfida, l’ho ripetuto anche negli incontri ufficiali col Governo e con la Prefettura, contro l’ecomafia ma almeno abbiamo la certezza che il Comune, ed era pure ora, svolge la parte di competenza; inoltre, quotidianamente, faccio sentire la voce della mia comunità in Prefettura e a Roma. E continuerò con insistenza fino a quando le promesse che le istituzioni sovracomunali ci hanno fatto negli incontri ufficiali trovino riscontro nell’azione quotidiana.