Rifiuti, lo scorso week-end i volontari si sono presi cura del Parco dei Camaldoli

Lo scorso week-end un gruppo di 6 volontari si sono presi cura di sistemare e raccogliere i rifiuti abbandonati al Parco dei Camaldoli di Napoli.

Oltre ha i volontari napoletani si è aggiunta Silvia con la sua famiglia, in vacanza a Napoli ma abitante americana, che nei mesi precedenti ha contattato i volontari de La Via della Felicità per partecipare alle iniziative di pulizia urbana assieme a suo figlio e a suo marito.

Si sono dati un gran daffare per aiutare a ripulire il parco e quando gli è stato chiesto perché lo facessero, Silvia ha risposto: “Ci fa piacere farlo, amiamo Napoli e sentiamo il bisogno di dedicarci al sociale, soprattutto nostro figlio. Speriamo che nel nostro piccolo riusciamo a dare il buon esempio.”

Ed è proprio questo il suggerimento dell’autore della guida la buon senso La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo.”

Ecco perché le iniziative continueranno nelle prossime settimane! Per partecipare scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiama il 393.287.9569 (Pascal).













