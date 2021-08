Comune di Villaricca sciolto per mafia. Parlano Topo e Campanile. Per Albano “è il fallimento politico del parlamentare Pd”

118 Visite

“Sposo in toto le parole espresse da Rosaria Punzo. Sono profondamente dispiaciuto, credo nella buonafede e nell’onestà di Rosaria e sono convinto che si farà valere nelle sedi competenti. Non mi sembra opportuno entra nel merito del provvedimento: lo farò dopo aver letto le motivazioni”. Sono le parole di Lello Topo, parlamentare Pd e grande sponsor di Rosaria Punzo, a capo della giunta sciolta ieri per camorra.

Topo, originario di Villaricca, è stato a lungo sindaco della città ed è tra i politici più influenti dell’area nord.

“Questa notte non ho chiuso occhio. La notizia del commissariamento per infiltrazioni mafiose del Comune di Villaricca mi ha profondamente turbato. Sono stato eletto proprio 25 anni fa Sindaco della “Antica Panicocoli” (nella foto la proroga del precedente commissariamento del 1995). Nei miei due mandati (1996-2001)ho cercato di dare un contribuito alla ricostruzione civile, amministrativa ed economica della comunità cittadina.

Ed era per me un motivo di orgoglio pensare che, a differenza di altri comuni dell’area a Nord di Napoli, Villaricca non fosse più ricaduta nel buio del commissariamento”. Così invece, l’ex sindaco Nicola Campanile, in carica negli anni Novanta subito dopo il primo scioglimento.

Duro il commento di Rosario Albano, consigliere di Villaricca: “E’ il fallimento politico di Lello Topo, che ha sposato il progetto Punzo, allargando la coalizione fino agli esponenti del centrodestra. Un progetto che non ha portato ad alcun risultato”.













