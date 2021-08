TURISMO NAPOLI, LAUDANDO: “ZONA FRANCA PER BOTTEGHE CENTRO STORICO”

81 Visite

“Il timore dell’ennesima chiusura di ristoranti, negozi e botteghe, dovuta al Covid-19, ci preoccupa tutti, per questo è necessario approntare un piano strategico finalizzato a potenziare l’economia napoletana. In condizioni eccezionali, va istituita una misura straordinaria, destinando risorse, in accordo con il Governo, per una zona franca in alcune aree precise, dando la possibilità ai bottegai del Centro storico, per esempio, di non pagare per un tempo specifico le tasse come Inps e Inail”. Lo ha dichiarato, in una nota, da Antonio Laudando, avvocato e direttore regionale Enasc (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini). “Dobbiamo strutturare un modello di economia forte tutta partenopea e diventare modello per le altre città del Paese – ha aggiunto Laudando – non possiamo lasciarci sfuggire un’occasione storica come quella di Procida Capitale della Cultura 2022. Mettiamo in rete l’isola di Arturo, Capri, Ischia, il capoluogo partenopeo e la Penisola sorrentina, semplifichiamo i collegamenti e lanciamo un percorso tematico che vede Napoli prima tappa del tour. La Campania deve diventare la Culla della cultura del Mediterraneo, dove i turisti possano essere accolti, organizzati e soprattutto muoversi in sicurezza”.













