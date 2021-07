Incendio tra Napoli e Caserta: fabbrica di caffè distrutta dalle fiamme

44 Visite

SAN MARCO EVANGELISTA. Un incendio di vaste proporzioni è divampato pochi minuti prima delle 19 a ridosso della zona industriale di San Marco Evangelista. Diversi residenti hanno udito fino in centro esplosioni ed hanno visto poi una nube nera che in questo momento avanza minacciosa verso i paesi vicini dopo aver inghiottito la cittadina.

La nube nera è visibile però anche da diversi paesi vicini, da Marcianise a Recale fino a Capodrise ed addirittura nella Valle di Suessola, nell’agro caleno e nell’hinterland giuglianese. In questo momento sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco: il rogo è stato localizzato all’interno del deposito di una ditta della zona industriale di San Marco Evangelista.

Si tratta di un’azienda che produce cialde di caffè e che ha sede in via delle Industrie. Sull’incendio indagano i carabinieri della Compagnia di Marcianise anche se ci vorranno ora prima di domare le fiamme: l’intervento è stato peraltro reso difficoltoso anche dal fatto che un’altra squadra del vicino distaccamento marcianisano era impegnata in un altro rogo a Loriano quando si è verificata l’esplosione nel capannone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS