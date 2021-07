Napoli, Vomero: servizi anti-droga. Carabinieri arrestano 26enne incensurato

189 Visite

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne incensurato del posto. I militari – durante un servizio anti droga – hanno visto il ragazzo in via San Domenico mentre cedeva un involucro ad un suo coetaneo. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di cristallizzare cosa fosse appena avvenuto: una cessione di droga. Nell’involucro 20 grammi di marijuana. Il “cliente” è stato denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di droga mentre la perquisizione è stata estesa presso l’abitazione del pusher arrestato. Lì i Carabinieri hanno rinvenuto altri 3 involucri con all’interno – in totale – 300 grammi della stessa sostanza. Rinvenuti e sequestrati anche 2 grammi di hashish e 900 euro in contanti ritenuti provento del reato.

L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS