Napoli, sulle strade della Terza Municipalità solo scippi, rapine e atti vandalici

Riceviamo e pubblichiamo: “La questione inerente alla sicurezza sulle vie della Terza Municipalità è una tematica molto calda, c’è un’assenza di volanti nelle ore notturne, non c’è alcun controllo, specialmente nelle zone limitrofe della zona Capodichino e ponti Rossi. Nel corso del mese c’è sempre qualche avvenimento di scippo, rapina e atti vandalici, tant’è vero che nella notte a cavallo del 16 e 17, sulla via Antonio Sogliano, si è consumato un altro atto vandalico ai danni di una famiglia residente. Nelle prossime ore provvederò a inviare a gli organi competenti una nota congiunta nella quale chiederò di potenziare i controlli su tali territori in modo da poter abbattere la criminalità“.

Emanuele Galierio.













