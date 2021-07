Gigi Finizio interpreta Caruso: celebrazioni per il Centenario della scomparsa del tenore

130 Visite

Partono dal Museo della Moda di Napoli, giovedì 15 luglio alle 20,30 le attesissime celebrazioni del Centenario della scomparsa di Enrico Caruso.

Ospite della Fondazione Elena Aldobrandini nella prestigiosa cornice della dimora storica di piazzetta Mondragone, ad “aprire le danze” sarà il cantautore napoletano Gigi Finizio, che per gli invitati della “prima” ha previsto una scaletta a metà strada tra i suoi successi di sempre (da Amore Amaro a Lo Specchio dei Pensieri) con il meglio del suo ultimo album (da Solo Tu a Pezzo dopo Pezzo) e, naturalmente, una personale interpretazione dei brani più celebri del repertorio del tenore come Dall’America Caruso, Vieneme in suonn e A vucchell.

Un’anteprima, quindi, del concerto che lo stesso Finizio terrà poi a Sorrento la sera del 18 luglio e che sarà tenuta a battesimo dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, accolto negli spazi del museo dal Commissario Straordinario della Fondazione Elena Aldobrandini, Avvocato Maria d’Elia.

“E’ un grande onore – ha commentato il Commissario d’Elia – tornare ad ospitare eventi che danno prestigio alla Campania: dopo quelli per le Universiadi, e le numerose personali come quella dedicata a Lella Curiel, il Museo della Moda si conferma salotto dello stile, certo, ma anche della cultura e della creatività a trecentosessanta gradi, purché di livello”.













