Gli inglesi “rosicano” e si tolgono la medaglia: il gesto (antisportivo) non passa inosservato

Uno dopo l’altro si sfilano via la medaglia dal collo dopo averle ricevute dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Lo hanno fatto i giocatori inglesi, durante la premiazione dopo la finale degli Europei 2020, Inghilterra-Italia.

Una delusione troppo grande, per i i calciatori dell’Inghilterra, che avevano cullato a lungo il sogno di conquistare l’Europeo davanti al proprio pubblico nello storico stadio di Wembley. Il gol del terzino del Manchester United, Luke Shaw si dimostra soltanto illusorio. Gli Azzurri con un grande secondo tempo recuperano lo svantaggio grazie ad un gol di Leonardo Bonucci. Si decide tutto alla lotteria dei calci di rigore, che si dimostra emozionante come non mai.













