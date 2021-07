Napoli, il Comune intitola una strada ad Arafat e dimentica gli altri premi Nobel per la Pace. Il precedente a Marano

328 Visite

Anche la città di Napoli, come già accaduto per Marano, avrà un’area di circolazione (strada, piazza, largo, è ancora da decidersi) intitolata a Yasser Arafat, già capo di al-Fatḥ, confluita successivamente nell’Olp, Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Il Comune ha così inteso approvare la la proposta delle Comunità Palestinesi di Roma e di Napoli, rischiando tuttavia un ‘incidente storico’. La motivazione addotta dalla giunta di Luigi de Magistris per intitolare un luogo ad Arafat è «premio Nobel per la Pace». In realtà il leader palestinese fu sì premio Nobel ma non da solo. Il riconoscimento per la pace gli fu infatti insignito nel 1994 gli venne conferito – unitamente ai leader israeliani Shimon Peres, Presidente di Israele dal 2007 al 2014 e Yitzhak Rabin, Primo ministro dello stato d’Israele ammazzato a Tel Aviv, per l’opera di diplomazia compiuta negli anni Novanta al fine di ristabilire la pace in Israele e nei Territori. A Marano, dopo le polemiche, il Comune intitolò successivamente anche una strada ad Ytzhak Rabin.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS