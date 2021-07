Cambia la “governace” della Tekra: due generali e un prefetto

284 Visite

Cambia la “governace” della Tekra srl. La società salernitana, specializzata nelle attività d’igiene urbana, e da anni in ampia crescita, nei giorni scorsi ha comunicato ai propri committenti (ovvero agli enti affidatari dei servizi), che è passata da un organo amministrativo unipersonale (ovvero da un amministratore Unico), a quello pluripersonale, ovvero alla gestione attraverso un consiglio d’amministrazione. Nel CDA fanno ingresso il generale in riserva della GDF Carmine Canonico (che avrà anche il ruolo di vice presidente del CDA) ed il suo collega parigrado Renato Giovannelli. Due figure di alto spessore professionale e con grandi competenze. Presidente del CDA è Alessio Balestrieri. Ai vertici dell’Organismo di Vigilanza è stato nominato Il prefetto in quiescenza Pasquale Manzo.













