In vista dell’appuntamento di domani organizzato da PER sul Patto educativo e solidale, Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista ad Avvenire chiedendo a tutti i candidati a sindaco del Sud di siglare un “Patto contro la povertà educativa” per spendere bene le risorse del Pnrr destinate a nidi, scuola, università, formazione e welfare.













