ERCOLANO. Il Consigliere Ciro Acunzo resta nella Dc. Commissariato il partito locale

ERCOLANO – Torna tutto in ordine tra le fila della Democrazia Cristiana. A 15 giorni dall’annuncio del Consigliere Ciro Acunzo di voler lasciare il partito a seguito di alcune scelte non condivise che avevano assunto i nuovi vertici cittadini, è proprio il direttivo nazionale a dirimere la situazione e mettere un punto al disastroso indirizzo che il partito stava imboccando nell’ultimo mese e mezzo. La settimana scorsa il Consigliere Acunzo, insieme all’avvocato Vincenzo Cenvinzo, Dirigente nazionale del partito, si era fatto promotore di una riunione con molti degli iscritti e dei candidati alle scorse elezioni nella lista della DC nella coalizione di Buonajuto, alla presenza del segretario regionale della DC Felice Spera.

Durante l’incontro era emerso che queste persone, che pochi mesi fa ci avevano messo la faccia a favore del partito e del candidato sindaco Buonajuto, non si sentivano rappresentate dalla nuova linea politica che, forzatamente, voleva spostare il partito all’opposizione, addirittura imbarcando il candidato sindaco che si era contrapposto a loro soltanto lo scorso settembre.

Successivamente, mercoledì 23 giugno, si è riunito il direttivo nazionale per dirimere definitivamente la questione. L’incontro al vertice è stato promosso dal segretario nazionale Franco De Simoni e ha deliberato il commissariamento del circolo locale, indicando come commissario la persona di Antonio Ciccarelli, Presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, sancendo la fine della gestione degli ultimi due mesi.

“In qualità di Consigliere Comunale della DC – dichiara Ciro Acunzo – saluto con gioia il nuovo commissario cittadino indicato da Roma e confermo il mio impegno con questa maggioranza e con il gruppo di persone che insieme a me si era candidato a rappresentare un progetto che, ricordiamolo, è stato premiato con circa 1.400 preferenze dal voto dei cittadini ercolanesi.

In particolare il mio ringraziamento va al segretario nazionale Franco De Simoni, al segretario regionale Felice Spera, e al dirigente nazionale Vincenzo Cenvinzo che fin dal primo momento hanno perpetuato la strada della ragionevolezza e della coerenza.

Da oggi la nostra attività politica prosegue con rinnovato entusiasmo, confermata fiducia nel partito che abbiamo scelto di rappresentare, e maggiore organizzazione in favore della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini che si sentano in linea con i nostri valori e con i nostri principi che, per fortuna, restano sempre gli stessi”.













