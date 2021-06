Nicola dimesso dall’ospedale: ha dormito con la mamma

188 Visite

Nicola, il bimbo di 21 mesi ritrovato vivo ieri nei boschi di Palazzuolo sul Senio dove era scomparso per quasi due giorni, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato in osservazione. “Ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all’osservazione breve all’interno del pronto soccorso. Ha riposato insieme alla mamma. Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l’osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso”, scrive il Meyer in una nota. Il bambino, come è emerso dopo il ritrovamento, avvenuto grazie a un giornalista, aveva camminato fino a spingersi da solo a oltre 3 km da casa. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per la scomparsa, senza alcun indagato: ora valuterà gli accertamenti dei carabinieri che hanno escluso altre ipotesi rispetto a quella dell’allontanamento. Rimangono però ancora alcuni punti oscuri da chiarire. Intanto è emerso che lo scorso anno anche il fratello di Nicola si allontanò da casa per circa un’ora, fu riportato a casa da un vicino: anche questo episodio è oggetti degli accertamenti in corso.













