La Terra dei Fuochi miete un’altra vittima: Eleonora muore a soli 11 anni

La Terra dei Fuochi miete un’altra vittima. Giugliano piange la prematura scomparsa di Eleonora Abbate, 11 anni. La ragazza combatteva da tempo contro un brutto male e stamane, dopo un lungo calvario, non ce l’ha fatta.

La famiglia ha tentato tutto il possibile per curarla, portandola anche fuori regione dove ha subito diversi trattamenti. Purtroppo però la malattia l’ha strappata alla vita questa mattina. Un dolore immenso per i familiari. La famiglia è molto nota in città.

La piccola frequentava la scuola media al corso Campano, a Giugliano. I funerali si celebreranno domani, alle ore 16:30, presso il Santuario della Madonna delle Grazie.

Tanti i messaggi di cordoglio come quello di Mariagiovanna Capocotta, una delle docenti di Eleonora. “La tua battaglia è stata lunga ed intensa , ma tu non ti sei mai arresa di fronte alle difficoltà , ricordo le tue parole così colme di carica e grande ottimismo che riuscivi a trasmettere a chiunque abbia avuto il piacere di incontrarti. Oggi, alla luce di tutto ciò, sono fermamente convinta che abbia lasciato più insegnamenti tu a me che io a te“.













