MARANO LIBERATA, COMUNE SCIOLTO PER MAFIA PER LA QUARTA VOLTA NELLA SUA STORIA

Il Comune di Marano sciolto per camorra, per la quarta volta nella sua lunga e travagliata storia. A ratificare lo scioglimento, poco fa, il Consiglio dei Ministri. A gestire il municipio, per i prossimi 18 mesi, sarà dunque una triade commissariale. La giunta Visconti, da questo momento, è fuorigioco. Terranostranews è stato l’unico organo di informazione, da oltre un anno a questa parte, a scrivere in anticipo e con costanza della possibilità (altissima) di uno scioglimento per il Comune di Marano. Così è stato. Siamo stati ancora una volta profeti in un territorio ostile, al cospetto di consiglieri e amministratori che hanno cercato in tutti i modi di sminuire la portata del nostro lavoro. Marano liberata: ora, però, è necessario che si insedino commissari con gli attributi e non burocrati di scarso peso. Non faremo sconti nemmeno a loro.













