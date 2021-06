358 Visite

E un incendio è divampato anche all’interno di un appezzamento di terreno – per cause non ancora note – in via Corree di Sopra, a due passi dal Genio della casa. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e i vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero state già domate. Seguono aggiornamenti.













Commenti

