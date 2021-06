Gianturco: sorpreso in auto con diversi arnesi atti allo scasso. Denunciato

118 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Lucia ai Filippini per la segnalazione di una persona, dall’atteggiamento circospetto, a bordo di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi all’interno del veicolo per eludere il controllo e lo hanno identificato rinvenendo sul sedile posteriore dell’auto un seghetto elettrico e un cric idraulico che sono stati sequestrati.

A.F.M., 44enne rumeno con precedenti di polizia, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e sanzionato per due violazioni del Codice della Strada poiché circolava con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e mancanza dei documenti di circolazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS