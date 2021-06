898 Visite

Un gravissimo incidente nella tarda serata di ieri si è verificato in via nuova San Rocco, all’altezza del Garittone, ex deposito Anm, con il ribaltamento di un’auto. L’uomo alla guida era in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto forze dell’ordine e personale del 118. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS