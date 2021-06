Chi era Camilla, la 18enne morta dopo il vaccino

181 Visite

a passione per la pallavolo, la maturità, i progetti per le vacanze e poi per l’università. Sono i sogni spezzati di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta ieri dopo essere stata ricoverata domenica al San Martino di Genova per una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18.

Il Corriere della Sera riporta le parole di chi conosceva Camilla. Federico Galdolfo, il dirigente della Vbc Casarza ligure, la squadra di volley dove la ragazza militava dice:

“Dolce e energica al tempo stesso, aveva un grande entusiasmo, una trascinatrice per le compagne, un martello per le avversarie. Camilla si era presa un anno sabbatico per via del Covid ma voleva riprendere il prossimo campionato. Grazie a lei lo scorso anno abbiamo ottenuto la promozione in seconda divisione e quest’anno ci stiamo giocando un nuovo passaggio di categoria”.

“Ci lascia una ragazza solare, piena di interessi e di amici”, dice la famiglia della 18enne. Gli amici e compagni della sua squadra di volley la salutano commossi: “Siamo affranti e ci mancano le parole. Ciao Cami”.













