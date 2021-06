Vaccinazioni maturandi, già 10mila alle ore 12 di oggi: resta aperta la piattaforma

246 Visite

++ COMUNICATO STAMPA ++

COVID19, VACCINAZIONI MATURANDI: 10MILA ADESIONI ALLE ORE 12. RESTA APERTA LA PIATTAFORMA Sono già 10mila alle ore 12 di oggi, 30 maggio, le adesioni alla campagna vaccinale riservata ai cittadini campani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata. La piattaforma resta aperta. Per aderire si dovrà seguire la procedura indicata, specificando l’istituto scolastico di appartenenza (link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino). Le vaccinazioni volontarie, previa convocazione da parte dell’Asl di residenza, partiranno dal 1° giugno prossimo, fino a esaurimento della platea iscritta. Per i 17enni il vaccino indicato è “Pfizer”. Per tutti gli altri sarà “Johnson & Johnson”.













