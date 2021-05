Funivia Mottarone, il piccolo Eitan migliora e comincia a mangiare

73 Visite

Ha iniziato a mangiare Eitan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. Lo si apprende dall’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è ricoverato: “Le condizioni di Eitan sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri”. Il piccolo rimane in Rianimazione per precauzione.













