COMUNALI -VARRIALE: “Adesso Manfredi prenda le redini della coalizione. Chiediamo presto un incontro”

“Siamo felici della scelta del Professor Gaetano Manfredi per Napoli. La sua è una figura autorevole e qualificata in grado di guidare la rinascita di cui la città ha vitale bisogno. Ma proprio per le caratteristiche e le qualità personali del Professor Manfredi, in grado di raccogliere un grande arco di forze politiche e civiche al suo sostegno, è stato goffo e sbagliato il tentativo di presentare tale candidatura come investitura di un riduttivo cartello Pd-5stelle-Leu. Restiamo convinti che per costruire un’alleanza vincente a Napoli occorra partire dalla coalizione delle forze che si sono affermate largamente vittoriose alle recenti elezioni regionali, con l’apertura anche ad altre forze politiche e civiche disponibili. Vogliamo però censurare in modo deciso la gestione strumentale ed evanescente del tavolo di coalizione da parte del pd metropolitano, troppo subalterno a direttive e logiche romane. Per queste ragioni,riteniamo che tale tavolo abbia esaurito la sua funzione. Abbiamo sempre sostenuto che il candidato Sindaco debba essere espressione delle migliori forze riformiste , democratiche , moderate e civiche di Napoli. Siamo convinti che il Professor Manfredi vorrà essere qualificato interprete di questa funzione ed assumerà, in prima persona, le più opportune iniziative di confronto politico e programmatico con le forze disponibili a sostenere la sua elezione a Sindaco di Napoli.”













