Buche in via Marano Pianura, asfalto a metà: “Ma è così che si ripara una strada?”

Gentile Direttore, allego delle foto in cui si può notare l’intervento di ieri per riparare alcune buche di via Marano Pianura. Se questo è il modo corretto allora siamo rovinati. Dicono che l’asfalto è finito, almeno avrebbero potuto completare un piccolo buco. Chi controlla che questi lavori vengano eseguiti nel modo corretto?

Ne è della nostra sicurezza, non ci sono parole per tutte le buche presenti ormai da molto tempo in tutta Marano.

Queste buche sono diventate ormai storiche e quindi spero che al più presto vengano presi provvedimenti, la ringrazio affettuosamente, le mando questo messaggio perché stimo molto il suo operato su Marano. Grazie.

Lettera firmata da un residente della zona.













