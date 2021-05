Parco dei Camaldoli e Marano, raccolta rifiuti e ripiantumazione per i volontari de La Via della Felicità

204 Visite

La Via della Felicità nel week-end i volontari de La Via della Felicità si sono ritrovati per un intervento di raccolta rifiuti e ripiantumazione di arbusti.

La Via della Felicità della Sezione Campania è composta da volontari che hanno il desiderio di prendersi cura del loro ambiente. Come suggerisce l’omonima guida al buon senso, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

I volontari hanno raccolto una ventina di sacchi di rifiuti. Tra questi i volontari hanno trovato scatoloni, plastica, cartacce e molto altro. Inoltre, al Parco dei Camaldoli, i volontari hanno sradicato un albero caduto e lo hanno ripiantato aggiungendo un sostegno.

Pascal Lemos, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini: “Non serve dedicare molto tempo, basta unire gli sforzi di più persone e si possono ottenere dei risultati eccellenti per migliorare il nostro ambiente.”

Per chiunque desideri partecipare La Via della Felicità fornisce l’attrezzatura per gli interventi, cappellini e pinze per raccogliere i rifiuti.

Per partecipare contattare il numero 393 287 9569 (Pascal Lemos) o inviare una email a laviadellafelicitacampania@gmail.com

