Marano, la voragine in via Arbusto simbolo di una città piegata

Ancora un crollo, ancora una voragine. Ecco come si presenta di sera via Arbusto-angolo corso Vittorio Emanuele. Un’immagine altamente simbolica, evocativa dello stato in cui da tempo versa la città. Marano crolla, dopo decenni di abusi, malefatte di ogni tipo e in ogni settore: dalla vita amministrativa alla camorra. Da qualche anno si paga il prezzo di scelte, errate, fatte negli anni Ottanta e Novanta. Ora tutti si lamentano, ma dov’erano in passato? In questi anni in pochi, pochissimi hanno avuto il coraggio di denunciare e le stesse istituzioni, non solo il Comune, sono state latitanti. Ancora oggi tanti, giovani e meno giovani, scelgono la via più semplice: gli abusi edilizi, gli commerciali. In tanti, ancora oggi, si vendono all’amico, al compariello o al potente di turno (anche politico). Le persone perbene? Ci sono? Ma sono timide, impaurite o comunque non fanno rete. Quella voragine di via Arbusto è oggi l’emblema di una città che non seppe fare il salto di qualità quando avrebbe potuto farlo e che oggi raccoglie quel che hanno seminato in tanti.













