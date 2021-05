Portici: carabinieri arrestano pusher 21enne

101 Visite

I carabinieri della Stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vittorio *Rosario* Curatoli, 21enne di Pompei già noto alle ffoo. Fermato durante un posto di controllo, è stato perquisito e trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 2 di marijuana. Nelle sue disponibilità anche 140 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno trovato materiale vario per il confezionamento e ancora 1 grammo di marijuana. Finito in manette, il 21enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













