Comunali Napoli, tra Pd e 5 Stelle aria di rottura? I dem insistono con Manfredi, 5 Stelle pronti con Fico

Ancora pochi giorni, 48 ore, poi il sottile filo che mantiene in vita l’alleanza tra M5S e Pd rischia di spezzarsi se non viene fuori il candidato unitario. Lo dicono sottovoce quelli del Pd, perché sperano ancora in un ripensamento di Gaetano Manfredi. Però i dem gli stanno mettendo molta fretta. Lo urlano e lo fanno sentire a tutti i grillini che già stanno facendo scaldare i motori a Roberto Fico, il presidente della Camera, e con De Luca che pressa, che vorrebbe fare in fretta e non dare troppo spazio ai pentastellati. L’impasse dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Altrimenti ognuno andrà per la propria strada.