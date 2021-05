330 Visite

Operazione di abbattimento di un immobile abusivo nel cuore del parco del Vesuvio. La struttura in corso di demolizione è ubicata nel comune di Boscotrecase, in via Ciffelli. Era abitata da una famiglia. L’abbattimento è stato disposto dalla Procura. Sul posto i tecnici nominati dalla Procura, i referenti dell’ente parco del Vesuvio e gli agenti della Polizia di Stato.













