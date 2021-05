In Italia per un giorno: ottiene il reddito di cittadinanza e se ne torna in Romania

150 Visite

Non ha mai vissuto in Italia, ci è arrivato il giorno prima di presentare la pratica per la richiesta di cittadinanza e dopo aver ottenuto la tessera su cui lo Stato carica il budget del reddito mensile è ripartito per tornare in Romania: operazione furbetti riuscita, in 24 ore. L’uomo, un romeno di 29 anni, da metà 2020 ha percepito il sussidio senza averne diritto: la falsa dichiarazione gli è costata una denuncia e ora dovrà restituire i soldi ricevuti senza diritto.