MARANO, UN NUOVO QUADRO DELLA MADONNA DI POMPEI NELLA CHIESA DI VALLESANA. IL DONO DEL VESCOVO DELLA CITTA’ MARIANA. A MARZO FURONO RIMOSSI I DIPINTI DEL DEFUNTO BOSS NUVOLETTA

L’immagine della Vergine di Pompei è di nuovo venerata dai fedeli della chiesa di Maria Santissima della Cintura e della Consolazione. Il quadro, come riporta Il Mattino, è stato posizionato nello stesso punto in cui, fino a qualche settimana fa, era esposto un dipinto – anch’esso raffigurante l’immagine della Madonna – donato dal defunto boss Lorenzo Nuvoletta. La targhetta posta ai piedi dell’immagine sacra non fa più riferimento alla donazione del padrino di Marano, ma a un dono del “Pontificio Santuario della Beata Maria Vergine del Santo Rosario di Pompei”. Un dono del vescovo della città mariana, dunque, per archiviare una vicenda che, dopo oltre 40 anni, aveva fatto gridare allo scandalo e spinto il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ad ordinare la rimozione anche di questo e anche di un secondo quadro, raffigurante l’immagine di Santa Rita, anch’esso frutto di una vecchia donazione di Nuvoletta. Il quadro della Vergine di Pompei è stato posizionato in chiesa qualche giorno fa; nei prossimi giorni, invece, sarà installato il quadro di Santa Rita proveniente dalla cittadina umbra di Cascia. L’epilogo più giusto, insomma, di una storia che aveva dato vita a un vivace dibattito. Il vescovo di Napoli aveva chiarito che “il percorso del Vangelo è incompatibile con quello delle iniquità a qualsiasi livello e che i quadri erano stati rimossi per non turbare i fedeli, disorientandoli con scelte che potrebbero anche lontanamente essere ricondotte ad ambiguità tra vita e Vangelo”.













