Ambiente, discariche e rifiuti, la delibera approvata dal consiglio comunale di Qualiano

ECCO A VOI IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA APPROVATA IN DATA 5 MAGGIO 2021 DALL’ INTERO CONSIGLIO COMUNALE DI QUALIANO ! Premesso che in data 28 giugno 2019 , su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord , è stato presentato il Rapporto dell’Istituto Superiore di sanità avente il titolo : “Accordo di Collaborazione Scientifica tra l’Istituto Superiore di Sanita’ e la Procura della Repubblica di Napoli Nord (prot. n. 1104 Procuratore del 23 giugno 2016” Rilevato che tale studio tende a rispondere al quesito posto dalla Procura di costruire una mappa interrogabile dei siti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio di 38 comuni della provincia di Napoli e Caserta; ed evidenziare le aree nelle quali le attività illegali non controllate di smaltimento rifiuti possono aver avuto, oppure hanno tutt’ora ,un impatto sulla salute delle popolazioni che vi risiedono tra le quali anche quelle di Qualiano; Visto che tale lavoro è stato possibile grazie ai dati raccolti dal Registro Tumori di popolazione di Caserta e Napoli Nord, del Registro di Tumori infantili e del Registro di malformazioni Congenite della Regione Campania; che alla luce delle conclusioni di quanto rilevato nel Rapporto si proponeva di estendere lo studio a tutti i comuni delle province di Napoli e Caserta (con esclusione dei capoluoghi) in modo da disporre di un’adeguata proporzione di comuni privi di siti di abbandono incontrollato e di combustioni, che rappresenterebbero il riferimento interno dell’analisi verso cui effettuare gli opportuni confronti, rilevato che il Comune di Qualiano possiede alcuni siti di abbandono incontrollato di rifiuti ma è praticamente privo di siti di combustioni degli stessi in quanto tale fenomeno avviene in maniera continua nei territori dei comuni confinanti ; Evidenziato che alcuni dei comuni interessati presentano eccessi di specifiche patologie, in termini di mortalità, ospedalizzazione, incidenza dei tumori prevalenza di malformazioni congenite e di nati pretermine o con basso peso; che, per alcune patologie è stata rilevata una correlazione con il rischio di esposizione a rifiuti che tali roghi e discariche di rifiuti , rappresentano danno alla salute dei cittadini di Qualiano , Delibera di prendere atto e dare massima diffusione dello studio allegato al presente atto ed avente il titolo : “Accordo di Collaborazione Scientifica tra l’ Istituto Superiore di Sanita’ e la Procura della Repubblica di Napoli Nord (prot. n. 1104 Procuratore del 23 giugno 2016” e delle conclusioni dello stesso; chiedere al Governo Regionale e Nazionale di : attivare tutte le procedure esistenti affinchè l’Ufficio di presidenza del Consiglio dei Ministri predisponga l’attivazione dei POTERI SOSTITUTIVI dello STATO ,atteso che,i comuni coinvolti ,tra i quali il Comune di Qualiano, che non hanno né mezzi né risorse economiche e finanziarie per bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe , in particolare l’enorme discarica a cielo aperto situata nell’adiacenze del campo rom di Giugliano –Zona A.S.I,cava A.L.M.A., cava Riconta, ecc. chiedere inoltre , al Governo Nazionale e Regionale ,ognuno per la propria competenza di ; bloccare con ogni mezzo qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento rifiuti; attivare immediatamente “ un piano di sorveglianza epidemiologica permanente della popolazione; implementare interventi di sanità pubblica in termini di prevenzione-diagnosi-terapia ed assistenza; bonificare i siti con rifiuti e le aree limitrofe ,in particolare l’enorme discarica a cielo aperto situata nell’adiacenze del campo rom di Giugliano –Zona A.S.I. Accorciare i tempi per le compensazioni ambientali; Effettuare CONTROLLI SERRATI per tutte le ditte che riciclano e commercializzano materiali ferrosi dove normalmente e con grande facilità vengono rivenduti materiali di dubbia provenienza. INTENSIFICARE controlli ed Iniziative delle forze dell’ordine volte a scardinare l’impero del nero e del falso che smaltisce illegalmente nella Terra dei fuochi. BONIFICHE ED ANALISI A TAPPE del territorio anche a livello di falde acquifere (basti pensare che non sono disponibili i dati relativi alle acque di molte zone) . Potenziare il controllo aereo (droni o altro) ed il coordinamento tra le forze dell’ordine e il corpo forestale, nonché avviare indagini epidemiologiche al fine di comprendere il livello di contaminazione della catena alimentare; lntrodurre sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie (come previsto dalla legge n. 179/2012), al fine di “monitorare l’incidenza dell’inquinamento provocato dai rifiuti tossici e radioattivi sella popolazione e sull’ambiente”; DIFFUSIONE PUBBLICA dei nominativi delle società “coinvolte a qualsiasi titolo nella produzione, nel trasporto e nello smaltimento di rifiuti tossici”; INASPRIMENTO delle pene per i reati ambientali, da equiparare “a tutti gli effetti, sostanziali e processuali, a quelli di stampo mafioso. La presente delibera è inviata in prefettura.













