Tragico incidente a Maddaloni: due morti

Tragico incidente stradale ieri a Maddaloni, dove due uomini hanno perso la vita dopo essersi schiantati con lo scooter su cui viaggiavano contro un’auto guidata da una donna, che si trova ricoverata in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in via Forche Caudine. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni. Dai primi accertamenti sembra che l’impatto, violentissimo, sia stato frontale, con i due uomini che sono stati sbalzati dalla sella: uno dei due è morto sul colpo, l’altro è deceduto mentre veniva trasportato in ospedale.













