LEGA BENEVENTO: GRANT UFFICIALIZZA LE NOMINE DEL COORDINAMENTO CITTADINO

Il segretario regionale on. Valentino Grant comunica che il coordinamento cittadino della Lega Salvini Premier a Benevento è affidato a Pasquale Fiore che avrà il compito di costituire la lista per le prossime elezioni comunali. La delega agli enti locali viene affidata a Silvio Falato, consigliere di Guardia Sanframondi. A Giuliana Ciccopiedi la delega dei rapporti con le associazioni di categorie e gli ordini professionali. La comunicazione viene affidata a Maria Riccardi. A completare il quadro delle nomine l’avv. Giulia Ocone, rapporti con la segreteria regionale. Si comunica che nelle prossime settimane saranno ufficializzati gli altri quadri provinciali e le segreterie cittadine in provincia di Benevento.













