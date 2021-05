Napoli, maxi sequestro di droga al rione Bisignano

339 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti, con il supporto di personale dei Vigili del Fuoco hanno effettuato un controllo in via Ciccarelli all’interno di un garage di pertinenza di un ex convento dove hanno rinvenuto e sequestrato numerose buste con circa 25 kg di marijuana e 44 panetti di hashish del peso di circa 4,5 kg, due bilance di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

I poliziotti, inoltre, hanno controllato l’intera struttura e, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno accertato che i contatori erano stati allacciati abusivamente alla rete pubblica ed hanno denunciato una donna anziana, che abita in una parte dello stabile, per furto di energia elettrica.













