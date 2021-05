Ciarambino: “Minacce a comandante Maiello attestano impegno contro illegalità a Pomigliano”

119 Visite

“Le minacce subite dal comandante Luigi Maiello sono la dimostrazione dell’impegno che la polizia municipale di Pomigliano d’Arco sta portando avanti a testa alta contro ogni forma di illegalità. Sono certa che non saranno iniziative come questa a fermare l’opera del comandante Maiello e di tutti i suoi uomini, a cui va la mia più totale vicinanza e a cui dico che non li lasceremo soli fino a quando non saranno identificati gli artefici di queste vili intimidazioni”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, nel commentare le minacce di morte e il dossieraggio contro il comandante della polizia locale di Pomigliano d’Arco, Luigi Maiello.













