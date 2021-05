Concorsone, Manfredi-Fiola (Pd): “Serve risoluzione condivisa”

110 Visite

Una risoluzione condivisa da tutte le forze presenti in Consiglio regionale per semplificare la prova finale del ‘concorsone’ Ripam e offrire una soluzione ai 1.873 idonei borsisti e a coloro che parteciperanno al secondo bando. È l’auspicio dei consiglieri regionali del Pd Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola, sul testo che arriverà domani in commissione Attività produttive. “Nonostante la chiusura arrivata dalla commissione Ripam – sottolineano Manfredi e Fiola – c’è la possibilità di riaprire la partita, mettendo insieme il nostro lavoro con quello che stanno facendo, a livello nazionale, i parlamentari campani del Pd Valeria Valente, Lello Topo e Piero De Luca”. “Stiamo lavorando con le altre forze politiche presenti in Consiglio – spiegano i due consiglieri del Pd – per chiedere un’ulteriore semplificazione dell’ultima prova, attraverso una banca dati da mettere a disposizione dei partecipanti e superando la soglia del 21. Allo stesso tempo, pensiamo che si possa introdurre un percorso parallelo che riguardi anche il nuovo bando della Regione, che uscirà a breve, affinché si possano coprire i posti vacanti lasciati dalla prima fase e che si stanno creando con le nuove disponibilità di adesione al progetto da parte degli enti locali”. “Siamo vicini ai partecipanti al concorsone e ai sindacati – concludono Manfredi e Fiola – e condividiamo le istanze espresse anche oggi, in occasione della manifestazione che si è svolta davanti alla sede della Giunta regionale. Siamo fiduciosi che si possa trovare in tempi brevi una soluzione, per consentire l’accesso di queste professionalità all’interno delle amministrazioni, in un momento decisivo per il futuro della Campania”.













